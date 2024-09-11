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Израиль

Версия: пожар в районе Афулы начался из-за взрыва ракеты из Дженина

время публикации: 11 сентября 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:47
Версия: пожар в районе Афулы начался из-за взрыва ракеты из Дженина
David Cohen/Flash90

Местные жители в окрестностях Афулы сообщают о звуке громкого взрыва, вслед за которым на поле возле города начался пожар. По имеющимся подозрениям, причиной этого взрыва стала ракета, выпущенная террористами из Дженина.

Как сообщает "Сругим", в социальных сетях опубликовали видео, на котором виден пожар, начавшийся сразу после взрыва.

Напомним, что террористические группировки ранее уже пытались обстреливать израильскую территорию из населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Во вторник, 23 июля, израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что впервые боевики "Исламского джихада" предприняли попытку запуска ракеты в сторону израильских населенных пунктов из Туль-Карема. Попытка ракетного обстрела была неудачной – ракета упала сразу же после запуска.

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