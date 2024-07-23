"Кан-11": впервые была предпринята попытка ракетного обстрела из Туль-Карема

Во вторник, 23 июля, израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что впервые боевики "Исламского джихада" предприняли попытку запуска ракеты в сторону израильских населенных пунктов из Туль-Карема.

По данным телеканала, попытка ракетного обстрела была предпринята несколько дней назад, и она была неудачной – ракета упала сразу же после запуска.

Это не первый случай, когда террористы, пытаются осуществить ракетный обстрел израильских населенных пунктов из Самарии. 10 июля 2023 года боевики "Батальона Аль-Айяш" запустили две ракеты в сторону израильского поселка Шакед.