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Израиль

"Кан-11": впервые была предпринята попытка ракетного обстрела из Туль-Карема

время публикации: 23 июля 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 21:19
"Кан-11": впервые была предпринята попытка ракетного обстрела из Туль-Карема
Yossi Aloni/FLASH90

Во вторник, 23 июля, израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что впервые боевики "Исламского джихада" предприняли попытку запуска ракеты в сторону израильских населенных пунктов из Туль-Карема.

По данным телеканала, попытка ракетного обстрела была предпринята несколько дней назад, и она была неудачной – ракета упала сразу же после запуска.

Это не первый случай, когда террористы, пытаются осуществить ракетный обстрел израильских населенных пунктов из Самарии. 10 июля 2023 года боевики "Батальона Аль-Айяш" запустили две ракеты в сторону израильского поселка Шакед.

Израиль
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