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Израиль

Грузовик сбил мужчину на электросамокате возле Тайбэ

время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:54
Грузовик сбил мужчину на электросамокате возле Тайбе
Gershon Elinson/Flash90

Мужчина в возрасте 31 года получил множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 444 возле Тайбэ. По сообщениям службы скорой помощи "Маген Давид Адом", он попал под грузовик, когда ехал по дороге на электросамокате.

Сотрудники МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, стабилизировав его состояние. Для того, чтобы вытащить пострадавшего из-под грузовика, потребовалась помощь спасателей.

После этого реанимационный автомобиль МАДА отвез пострадавшего в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и стабильном состоянии.

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