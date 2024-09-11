x
11 сентября 2024
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2024
|
11 сентября 2024
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате взрыва противотанковой ракеты в кибуце Дан был ранен резервист, боец "китат коненут"

время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:08
В результате взрыва противотанковой ракеты в кибуце Дан был ранен резервист, боец "китат коненут"
Gershon Elinson/Flash90

Боец отряда быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца Дан, военнослужащий-резервист, был тяжело ранен в результате прямого попадания противотанкового снаряда в жилой дом в кибуце Дан в Западной Галилее.

Информация об этом была разрешена к публикации пресс-службой Армии обороны Израиля.

Пострадавший на вертолете был эвакуирован в больницу, его семья оповещена о случившемся. Представители больницы РАМБАМ в Хайфе, куда был доставлен пострадавший, сообщили, что он помещен в операционную.

Ранее в направлении Авирим на севере Израиля были выпущены около 30 ракет, они пересекли границу и упали на незаселенной территории, пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2024

341-й день войны в Израиле: в Газе и Тубасе ликвидированы боевики. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2024

Израиль провел артиллерийский обстрел "ракетчиков" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2024

Поступили сообщения о взрыве ракеты в кибуце Дан, сирены не было