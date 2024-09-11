В результате взрыва противотанковой ракеты в кибуце Дан был ранен резервист, боец "китат коненут"
время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 18:08
Боец отряда быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца Дан, военнослужащий-резервист, был тяжело ранен в результате прямого попадания противотанкового снаряда в жилой дом в кибуце Дан в Западной Галилее.
Информация об этом была разрешена к публикации пресс-службой Армии обороны Израиля.
Пострадавший на вертолете был эвакуирован в больницу, его семья оповещена о случившемся. Представители больницы РАМБАМ в Хайфе, куда был доставлен пострадавший, сообщили, что он помещен в операционную.
Ранее в направлении Авирим на севере Израиля были выпущены около 30 ракет, они пересекли границу и упали на незаселенной территории, пострадавших нет.
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