В результате взрыва противотанковой ракеты в кибуце Дан был ранен резервист, боец "китат коненут"

Боец отряда быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца Дан, военнослужащий-резервист, был тяжело ранен в результате прямого попадания противотанкового снаряда в жилой дом в кибуце Дан в Западной Галилее.

Информация об этом была разрешена к публикации пресс-службой Армии обороны Израиля.

Пострадавший на вертолете был эвакуирован в больницу, его семья оповещена о случившемся. Представители больницы РАМБАМ в Хайфе, куда был доставлен пострадавший, сообщили, что он помещен в операционную.

Ранее в направлении Авирим на севере Израиля были выпущены около 30 ракет, они пересекли границу и упали на незаселенной территории, пострадавших нет.