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Израиль

Взрыв в деревне Джудейда-Макр, есть пострадавшие

время публикации: 11 сентября 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 19:57
Взрыв в деревне Джудейда-Макр, есть пострадавшие
Flash90

В полицию поступило сообщение о взрыве рядом с жилым домом в арабской деревне Джудейда-Макр, после которого начался пожар.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте оказывается помощь трем пострадавшим с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

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