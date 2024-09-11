Взрыв в деревне Джудейда-Макр, есть пострадавшие

В полицию поступило сообщение о взрыве рядом с жилым домом в арабской деревне Джудейда-Макр, после которого начался пожар.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте оказывается помощь трем пострадавшим с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.