ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика, удерживавшего в плену Ноа Марциано

В среду, 11 сентября, была разрешена к публикации информация, что на прошлой неделе в ходе совместной операции ЦАХАЛа, военной разведки, ШАБАКа и 414-го батальона ударом с воздуха были ликвидированы двое боевиков ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября.

По данным израильских спецслужб, Абдалла Абу Риала, состоявший в батальоне "Шаати" ХАМАСа, был причастен к удержанию в плену капрала Ноа Мациано.

Второй ликвидированный боевик - Айман Халад Ахмад Абу Алихани, член спецназа ХАМАСа "Нухба".

Тело 19-летней Ноа Марциано было обнаружено на территории больницы "Шифа" и вывезено из сектора Газы 17 ноября 2023 года. ХАМАС утверждал, что израильская пленница погибла в результате авиауадара ЦАХАЛа. Но, по данным разведки и ШАБАКа, 9 ноября в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, охранявший Ноа Марциано, а девушка была ранена. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.