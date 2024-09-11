Саар на встрече с руководством AIPAC: "Израилю придется действовать на территории Ливана"

Лидер партии "Ямин Мамлахти", депутат Кнессета Гидеон Саар, встретился в среду, 11 сентября, с руководителями лобби AIPAC. Во встрече приняли участие президент AIPAC Майкл Тучин, гендиректор AIPAC Ховард Кор и другие высокопоставленные члены лобби.

Встреча была посвящена ситуации на фронте, проблеме заложников и отношениям между Израилем и США. Гидеон Саар сообщил руководителям лобби, что на этой неделе в Вашингтоне он услышал от высокопоставленных представителей американской администрации, что ХАМАС не готов провести сделку с заложниками, пытаясь изменить ее условия. Саар отметил, что мысль о том, что если Израиль сделает еще один шаг или уступку, то будет заключена сделка, – просто неверна. "Досадно, что в израильском обществе происходит раскол по поводу чего-то, что на самом деле не существует" – добавил Саар.

Что касается северной границы, Саар сказал, что он считает важным превратить задачу возвращения жителей севера в их дома в одну из целей войны. "Чтобы предотвратить 7 октября на нашей северной границе и обеспечить безопасное возвращение жителей в их дома, потребуется действовать в Ливане, сформировав новую реальность в сфере безопасности", – добавил Саар. Он также заявил, что "жители на северной границе должны быть уверены в том, что у "Хизбаллы" не будет возможности для наземной атаки и вторжения в израильские населенные пункты".