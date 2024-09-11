Рабочий упал на строительном объекте в Ашдоде, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 12:58 поступило сообщение о несчастном случае на стройке на улице А-Адарим в Ашдоде, где один из рабочих упал с высоты около двух метров.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Асута" в Ашдоде в тяжелом состоянии со множественными повреждениями.

Пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.