Адвокат Ибрагима Мансура убежден: убийство кинолога ШАБАС не было терактом

Бывший глава коллегии адвокатов Ави Хими вместе со своей командой будет представлять в суде Ибрагима Мансура, обвиняемого в убийстве кинолога Службы тюрем Йохая Авни, совершенном в начале июля текущего года.

Появление известного адвоката на судебном заседании вызвало шок у близких погибшего, и сестра Йохая Авни не выдержала и начала кричать на Хими: "Как вы можете? Вы представляете того, кто убил моего брата? У вас совесть есть? Это уму непостижимо!"

Сам же Ави Хими объясняет, что взяться за защиту Ибрагима Мансура он решил после изучения материалов дела, поскольку считает, что речь идет не об убийстве на националистической почве, а о криминальном преступлении. Более того, Хими убежден, что прокуратура и полиция тоже склоняются к такому мнению, а вывести в качестве мотива террор их вынудило общественное давление.

Напомним, 8 июля в квартире в поселке Гивон а-Хадаша, было обнаружено тело 40-летнего сотрудника Службы тюрем Йохая Авни со следами ножевых ранений. На место происшествия прибыли крупные силы полиции Иерусалимского округа, по факту убийства сотрудника ШАБАС была создана особая следственная группа, в которую входили как представители полиции, так и сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК).

Через двое суток был арестован подозреваемый в убийстве – 22-летний палестинец Ибрагим Мансур из деревни Биду. Следствием было установлено, что поздно ночью 7 июля Мансур, не имеющий разрешения на въезд в Израиль, пробрался на территорию поселка Гивон а-Хадаша. Он попытался взломать несколько домов в поселке, но ему это не удалось. На определенном этапе он взломал дверь дома, который арендовал Йохай Авни, сам Авни в этот момент спал.

Когда Мансур пробрался в дом, Авни проснулся, между ними началась драка, в ходе которой подозреваемый поднял тяжелый предмет и несколько раз ударил им Йохая Авни, а затем несколько раз ударил его, уже лежащего на полу, ножом, который Ибрагим Мансур взял на кухне в квартире потерпевшего. Уже когда Авни умирал, палестинец нанес ему последний смертельный удар ножом в шею.

Убив Авни, Мансур украл из его квартиры несколько вещей и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог в квартире, но огонь вскоре потух. Убийца покинул Гивон а-Хадаша, скрывшись на территории Иудеи и Самарии, и по дороге сжег вещи, которые украл из квартиры убитого.

В ходе расследования были арестованы также двое родственников подозреваемого, однако следствие не подтвердило их причастность к преступлению. Следствием также не было установлено, что место работы убитого – одна из тюрем, в которой содержались палестинские террористы – имеет какую-либо связь с нападением на него, не удалось и найти какие-либо подтверждения предварительного знакомства убитого и его жертвы.