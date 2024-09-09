Опрос "Мидгам": партия "Ликуд" вновь опережает "Махане Мамлахти"

В понедельник, 9 сентября, телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам".

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, самой крупной фракцией Кнессета с 22 мандатами стала бы партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу, на втором месте "Махане Мамлахти" Бени Ганца – 21 мандат, на третьем месте "Еш Адит" Яира Лапида – 15 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 14, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Не преодолевают электоральный барьер партии Гидеона Саара, БАЛАД, "Ционут Датит".

Партии нынешней оппозиции (вместе с партией РААМ) в этом опросе набирают 71 мандат, партии коалиции – 49. ХАДАШ-ТААЛ с 5 мандатами не рассматриваются в качестве кандидатов в коалицию.

Противники Биньямина Нетаниягу могли бы сформировать коалицию без партий РААМ и ХАДАШ-ТААЛ, получив 61 мандат.

В ходе опроса было проверено, как участие Нафтали Беннета в выборах повлияло бы на распределение мест в Кнессете. По данным опроса, партия Беннета могла бы получить 20 мандатов, столько же мандатов получил бы "Ликуд". Партия "Махане Мамлахти" Бени Ганца получила бы 13 мандатов.

"Еш Атид" – 11, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Наш дом Израиль" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ.

В этом случае партии оппозиции получают 74 мандата (включая ХАДАШ-ТААЛ), коалиции – 46.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства: при выборе между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем 34% проголосовали за Нетаниягу, 28% – за Ганца;

в паре Биньямин Нетаниягу – Яир Лапид 37% отдали голоса за действующего главу правительства и 29% сказали, что проголосовали бы за Лапида;

при выборе между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннетом 39% опрошенных отдали предпочтение Беннету и только 32% – Нетаниягу.