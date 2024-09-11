Благодаря пробе ДНК полиция раскрыла изнасилование, совершенное четыре года назад

В ходе расследования подозрений о сексуальных домогательствах в отношении 18-летней девушки сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый совершил жестокое изнасилование несколько лет назад. О его причастности к так и не раскрытому до сих пор преступлению свидетельствует проба ДНК, сделанная в ходе расследования.

Подозреваемый – 33-летний гражданин Азербайджана, который на законных основаниях находится в Израиле: у него временный вид на жительство с правом на работу, поскольку он женат на израильтянке.

Инцидент с девушкой произошел около двух месяцев назад в Бат-Яме: она находилась в квартире, в которой подозреваемый делал ремонт. Девушка была в постели в своей комнате, и подозреваемый вошел в комнату девушки и начал трогать ее, утверждая, что по профессии он массажист. Девушка начала возмущаться, и тогда подозреваемый вышел из комнаты.

Вечером девушка рассказала об инциденте матери, а та подала жалобу в полицию. 9 июня против гражданина Азербайджана было подано обвинение в сексуальных домогательствах. Несколько дней назад он вновь был арестован: его ДНК совпала с ДНК преступника, изнасиловавшего в 2020 году 28-летнюю женщину в парке в районе Пардес-Кац в Бней-Браке.

В связи с этим совпадением полиция возобновила расследование изнасилования, вскоре против подозреваемого могут быть предъявлены дополнительные обвинения.