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Израиль

БАГАЦ начал обсуждение апелляции Ахмада Тиби на запрет встреч с Маруаном Баргути

время публикации: 11 сентября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 12:34
Слева направо: Ахмада Тиби (ХАДАШ-ТААЛ), министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидером террористической организации "Танзим" Маруан Баргути
Flash90

В Высшем суде справедливости началось рассмотрение апелляции депутата Кнессета Ахмада Тиби (ХАДАШ-ТААЛ) против решения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не позволить Тиби встречаться с лидером палестинской террористической организации "Танзим" Маруаном Баргути, отбывающим несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме.

Тиби требует, чтобы Высший суд справедливости запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру вмешиваться в вопрос визитов к заключенным, утверждая, что это не входит в полномочия министра. Он также указывает, что депутатам разрешают навещать заключенных евреев, и запрет встречи с Баргути, в таком случае, является дискриминацией.

На заседание в БАГАЦ прибыли, помимо самого Итамара Бен-Гвира, также депутаты Кнессета Лимор Сон-Армелех и Тали Готлиб. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал данное разбирательство "Седьмому каналу": "Очень печально, что в тот самый день, когда мы хороним наших солдат, нам приходится заниматься апелляцией депутата Кнессета, получающего деньги из наших с вами зарплат, который хочет посидеть и пообщаться со своим партнером Баргути, убийцей, на руках которого еврейская кровь. Это стыд и позор, и я отвечу на это очень просто: я, как государственная власть, принял решение, запрещающее им встречаться, и я настаиваю на этом решении".

Напомним, после "черной субботы" 7 октября и начала войны "Железные мечи" Итамар Бен-Гвир распорядился об ужесточении условий содержания террористов в тюрьмах, сократить разрешенные им визиты, убрать из их камер телевизоры и перевести их на вегетарианское питание. Один из тюремщиков доставил Маруану Баргути мясной обед, после чего против охранника было начато расследование.

В феврале Баргути был переведен из тюрьмы "Офер" в тюрьму "Аялон". Этот перевод был осуществлен из-за активной подстрекательской работы, которую вел за решеткой заключенный, призывая к "третьей интифаде".

Как известно, на "арабской улице" имя Баргути вновь всплыло в последнее время в качестве возможного лидера "будущего палестинского государства": так, арабская пресса сообщала, что Египет и Катар предлагают США оказать давление на Израиль с целью добиться освобождения Маруана Баргути.

В Каире и Дохе продвигают идею, согласно которой Баргути, имеющий значительную популярность на палестинской улице, возглавит "новую Палестинскую администрацию". Взамен Израилю предлагается рассмотрение возможности принять часть жителей сектора Газы в Египте. Согласно изданию, Израиль в категорической форме отклонил идею освобождения Баргути, "руки которого по локоть в крови израильтян".

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Ахмад Тиби встретился в тюрьме с Маруаном Баргути