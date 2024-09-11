Семья Гольденберг обратилась в МАХАШ: видео ареста Ноа опубликовали до передачи адвокату

Семья девушки, которую обвиняют в нападении на министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, обратилась в МАХАШ (отдел внутренних расследований полиции) в связи с тем, что видеозапись ареста Ноа Гольденберг была опубликована до того, как эти материалы получил адвокат задержанной.

Мать 27-летней Ноа Гольденберг Шарон в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") указала, что речь идет об уголовном преступлении – материалы, важные для защиты, были обнародованы до того, как их получил адвокат и до того, как они были переданы суду.

"На этот раз речь идет не просто о беспочвенном преследовании и нападках – это серьезное уголовное преступление, включающее злоупотребление служебными полномочиями, нарушение приватности частной жизни, запрещенную публикацию унизительного допроса, который полицейский производил на пляже, – пишет она. – Как известно, в Израиле закон запрещает публикацию записей допроса или дознания, кстати, именно поэтому в Израиле нельзя показывать фильм "The Bibi files". Эти нарушения также могут преследоваться в рамках гражданского иска, и мы рассмотрим наши дальнейшие шаги в этом направлении".

Шарон Гольденберг подчеркивает, что ее дочь Ноа и она сама полагаются на отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими и на суд, и надеются "положить конец незаконному и оскорбительному поведению полиции".

Напомним, во вторник, 10 сентября, вечером пресс-служба полиции Израиля опубликовала видео с нательных камер полицейских, участвовавших в задержании Ноа Гольденберг, бросившей горсть песка в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В комментариях пресс-службы говорится, что в последнее время появилось немало ложных публикаций по поводу задержания 27-летней обвиняемой в нападении на выборное должностное лицо.

Пресс-служба обращает внимание на то, что на видео можно увидеть: после нападения обвиняемая забежала в воду и находилась там более 10 минут, игнорируя требования полицейских выйти и объявления спасателей через громкоговоритель.

Кроме того, на видео запечатлено, что вопреки утверждениям, что задержанная находилась в купальнике во время допроса, на видео запечатлено, что ей было позволено одеться. В полиции утверждают, что все права девушки при задержании были соблюдены.

Отметим, что видео полиции настолько заблюрено, что крайне сложно понять, что на нем происходит.