11 сентября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Лия Бербер из Имануэля

Полиция
Розыск
время публикации: 11 сентября 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 07:43
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Лия Бербер из Имануэля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Лии Бербер из Имануэля (Самария). В последний раз ее видели в Имануэле около 17:00 10 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, каштановые вьющиеся волосы, глаза карие. Описание одежды: розовый свитер и синие джинсы. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-7729444.

Израиль
