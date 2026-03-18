Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 марта, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Восточный ветер. Пыльная буря. К полудню начнутся дожди – сначала на юге, а затем на всей территории страны. Высока вероятность затоплений в низинах в восточных районах.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 9-25, в Хайфе – 17-25, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 11-27, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-25, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-25, на Голанских высотах – 15-24.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В четверг-вторник похолодает, ожидаются дожди, временами с грозами.