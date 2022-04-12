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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 11:04

Закон о наказании клиентов проституток: за три года спрос сократился вдвое

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Закон о наказании клиентов проституток: за три года спрос сократился вдвое

Согласно данным исследования, проведенного институтом "Брукдейл" по заказу министерств социального обеспечения и внутренней безопасности, за три года, прошедшие с момента принятия Кнессетом закона об уголовной ответственности за потребление платных сексуальных услуг, доля мужчин, обращавшихся к услугам проституток, сократилась более чем вдвое.

Если в 2017 году, за год до принятия закона, к услугам проституток обращались 11% израильских мужчин, то в 2020 году, через два года после принятия, но еще до начала правоприменения (оно началось в январе 2021 года), их доля снизилась до 5%.

Чаще всего за платным сексом обращаются мужчины в возрасте 25-34 лет (29%), далее следует возрастная категория от 35 до 44 лет (27%), затем от 18 до 24 лет (20%), от 45 лет до 54 лет (15%) и от 55 до 70 лет (9%).


46% обращающихся к проституткам состоят в законном браке, 43% - холостые, остальные – вдовцы или разведенные.

59% обращавшихся к услугам проституток в 2020 году, делали это только один раз, 35% - несколько раз в год, 6% - раз в месяц и чаще.

В 53% случаев услуга предоставлялась в конфиденциальной квартире, в 16% случаев – в рамках заказа по "сопровождению", в 13% случаев – в борделе.

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