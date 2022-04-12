Мэр Рахата раскритиковал Аймана Удэ: "Приезжай к нам и попробуй остановить разборки голыми руками"

Мэр бедуинского города Рахат Фаиз Абу-Схибан выступил с резкой критикой в адрес председателя общего списка арабских партий депутата Кнессета Аймана Удэ, призвавшего мусульман, служащих в израильских службах безопасности, "выбросить оружие и прекратить позорить свои семьи, служа оккупантам".

В эфире радиостанции "Кан Бет" Абу-Схибан заявил, что Удэ "живет в другой реальности и ему нужно срочно прийти в себя и поддержать правительство в его усилиях помочь истекающему кровью арабскому обществу".

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" мэр Рахата пригласил Удэ к себе в город, "чтобы попробовать остановить разборки и перестрелки голыми руками".

"Он живет в другой реальности и не чувствует боли людей", - подчеркнул Абу-Схибан.