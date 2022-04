"Натив": началась обработка онлайн-заявок на ускоренную репатриацию для граждан России

В понедельник, 11 апреля, начала действовать система ускоренной репатриации для граждан России. Об этом сообщила редакции NEWSru.co.il глава "Натива" Нета Брискин.

Как уже сообщала наша редакция, речь идет о распоряжении министра алии и интеграции Пнины Тамано-Шаты, которая приняла решение распространить ускоренный процесс репатриации, ранее введенный для граждан Украины, на граждан России.

Ускоренный процесс репатриации, который также называют "методом go no go" или "зеленым маршрутом", позволит россиянам подать документы на репатриацию онлайн. Быстрая проверка с точностью до 80%, как объяснила Брискин, показывает, имеет ли заявитель право на репатриацию. В случае положительного ответа, заявитель получит возможность прилететь в Израиль самолетом "Сохнута" и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники "Натив" заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства.

Глава "Натива" рассказала нашей редакции, что россияне, ранее уже подавшие документы на репатриацию в консульства России, а также те, кто подает документы в настоящий момент, получают мейл, в котором им рассказывается об ускоренном процессе репатриации и дается ссылка для подачи документов.

Брискин сообщила, что система, о которой было объявлено 3 апреля, начала работать в понедельник, 11 апреля. В настоящий момент подано уже 50 таких заявок. По словам главы "Натива", рассмотрение онлай-заявок будет занимать несколько дней.

Списки граждан России, получивших разрешение на продолжение процесса проверки документов в Израиле, будут переданы "Сохнуту", который отвечает за переезд будущих репатриантов в Израиль.

Напомним, в настоящий момент на консульскую проверку в России нужно записываться за полгода. После начала российского вторжения в Украину россиянам, имеющим право на репатриацию, была дана возможность приезжать в Израиль туристами и менять статус на месте. В том числе, они были освобождены от необходимости предоставлять справки о несудимости и апостили. Новое решение министра еще больше облегчит россиянам процесс репатриации.