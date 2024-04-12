ЦАХАЛ: ВВС атаковали более 60 целей в Газе, уничтожены командиры террористов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что в ходе операции в районе Джабалии, на севере сектора Газы, вчера вечером был ликвидирован глава местной службы внутренней безопасности ХАМАСа Радуан Мухаммад Абдулла Радуан.

По данным общей службы безопасности Израиля (ШАБАК), по приказу Радуана в северной части Газы боевиками были захвачены несколько грузовиков с гуманитарной помощью. "Его ликвидация подрывает способность ХАМАСа атаковать и захватывать гуманитарную помощь в районе Джабалии", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Сообщается также, что 11 апреля были ликвидированы Хамэд Мухаммад Али Ахмад – командир военного крыла террористической организации ХАМАС, который одновременно руководил операциями службы внутренней безопасности в Джабалии, и еще один боевик ХАМАСа из "батальона Джабалия".

Бойцы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" и 933-й пехотной бригады "Нахаль" вместе с другими подразделениями 162-й дивизии продолжают операцию, направленную на ликвидацию террористов и уничтожение террористической инфраструктуры в центре сектора Газы. За последние сутки в боях и в результате ударов ВВС были ликвидированы террористы (число не называется). Израильские военные обнаружили и уничтожили в этом районе подземные ракетные стартовые площадки, а также ряд готовых к запуску пусковых установок. Были осуществлены атаки на объекты "Исламского джихада".

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 60 целей в секторе Газы, включая подземные стартовые площадки, террористическую инфраструктуру и военные здания, где действовали вооруженные боевики.

Силы 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш" атаковали множество целей в центре сектора Газы.