ЦАХАЛ: идентифицированы более 30 террористов, убитых 10 августа в школе "Ат-Табин" в Газе

ЦАХАЛ заявил, что идентифицирован 31 террорист, убитый 10 августа в результате удара по школьному комплексу "Ат-Табин" в Газе, превращенному в штаб ХАМАСа и "Исламского джихада".

Сообщение ЦАХАЛА проиллюстрировано двумя наборами фотографий и имен. Первый список публиковался еще 10 августа (19 имен). В дополнение к нему опубликован список из еще 12 имен.

Отметим публикацию телеграм-канала "Ближневосточный Бука", в которой указывалось на то, что в первом списке три имени вызывают сомнения (двое, по всей видимости, были убиты ранее, один мог быть включен в список по ошибке).

ЦАХАЛ заявлял, что удар был нанесен тремя высокоточными боеприпасами, которые, по мнению экспертов, не могли причинить столь серьезный ущерб как тот, на котором настаивает в своих сообщениях ХАМАС. Кроме того, на фотографиях, сделанных на территории комплекса после удара, видно, что здание практически не пострадало.

В сообщениях ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.