В деревне Кафр-Кара застрелен мужчина

В арабской деревне Кафр-Кара, расположенной недалеко от Хайфы, застрелен мужчина. Парамедики "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть. По оценкам парамедиков, убитому около 30 лет.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется расследование.