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Израиль

В деревне Кафр-Кара застрелен мужчина

время публикации: 12 августа 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 22:55
В деревне Кафр-Кара застрелен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В арабской деревне Кафр-Кара, расположенной недалеко от Хайфы, застрелен мужчина. Парамедики "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть. По оценкам парамедиков, убитому около 30 лет.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции и криминалисты. Ведется расследование.

Израиль
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В Кафр-Каре застрелен мужчина