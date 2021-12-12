Из-за сильного ветра закрыт доступ на пляжи Кинерета
В связи с сильным восточным ветром и значительным волнением в воскресенье, 12 декабря, перекрыт доступ на многие пляжи озера Кинерет.
В частности, закрыты для посетителей пляжи Дугит, Сусита, Цеэлон и Леванон. Не исключено, что будет перекрыт доступ и на другие пляжи.
Местная администрация рекомендует сегодня воздержаться от посещения пляжей на побережье Кинерета.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2021
Прогноз погоды на 12 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность
Прогноз погоды на 12 декабря: температура выше среднесезонной, переменная облачность