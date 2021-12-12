Из-за сильного ветра закрыт доступ на пляжи Кинерета

В связи с сильным восточным ветром и значительным волнением в воскресенье, 12 декабря, перекрыт доступ на многие пляжи озера Кинерет.

В частности, закрыты для посетителей пляжи Дугит, Сусита, Цеэлон и Леванон. Не исключено, что будет перекрыт доступ и на другие пляжи.

Местная администрация рекомендует сегодня воздержаться от посещения пляжей на побережье Кинерета.