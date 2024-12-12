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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей в прошлом престижных кварталов города Газа

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 12 декабря 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 18:42
Квартал Сабра города Газа
AP Photo/Lefteris Pitarakis

После нескольких минометных обстрелов израильских военнослужащих в центре сектора Газы пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей двух кварталов, Рамаль и Сабра, города Газа.

Оба квартала, по которым ЦАХАЛ намерен нанести удары, находятся в западной части города и в прошлом считались "престижными". "Террористы вновь запускают минометные снаряды из этого района. И мы об этом предупреждали ранее. Эвакуируйтесь ради вашей безопасности!" – говорится в сообщении.

По информации новостной службы N12, в четверг, 12 декабря, израильские солдаты подверглись не менее чем десяти минометным обстрелам.

В 18:20 источники в Газе сообщили, что ВВС ЦАХАЛа приступили к нанесению ударов по целям в городе Газа.

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