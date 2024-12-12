77-летняя женщина попала в больницу в результате падения в автобусе
время публикации: 12 декабря 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 18:00
Сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", выезжавшие на работу, услышали крики на улице Иехезкель Казаз в Ор-Иегуде: женщина в возрасте 77 лет получила серьезные травмы в результате падения в автобусе.
Оказав пострадавшей неотложную помощь, медики позвонили в МАДА и вызвали бригаду, которая увезла пострадавшую в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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