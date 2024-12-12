ЦАХАЛ сообщил, какие катера ВМС Сирии были уничтожены

ЦАХАЛ официально подтвердил, что в ходе операции "Стрела Башана" в районе порта Латакия и Минат аль-Байда (к северу от Латакии) на западе Сирии были уничтожены ракетные катера сирийских ВМС.

По поводу этой операции ЦАХАЛом представлено мало информации. Из официального отчета следует, что были уничтожены ракетные катера Tir II (иранского производства), которые были вооружены противокорабельными ракетами "Нур" (дальностью до 200 км), и ракетные катера "Оса-2" (советского производства), которые были вооружены противокорабельными ракетами П-15 "Термит" (SS-N-2C Styx, дальностью до 90 км).

Судя по открытым источникам, у ВМС Сирии было шесть катеров Tir II и 13 катеров "Оса-2" ("Проект 205"). Причем катера "Оса-2" были поставлены Сирии из СССР в 70-80-е годы прошлого века, сколько из них было в исправном состоянии, неизвестно.

Цель атаки, как и других ударов ЦАХАЛа по целям в Сирии – не допустить попадания оружия и боеприпасов в руки враждебных Израилю элементов.