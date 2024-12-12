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Израиль

Левин пригласил экспертов на заседание комиссии, и судьи покинули заседание

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 12 декабря 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 15:09
Левин пригласил экспертов на заседание комиссии, и судьи покинули заседание
Flash90

Судьи Высшего суда справедливости Ицхак Амит, Дафна Барак-Эрез и Ноам Сольдберг покинули заседание комиссии по назначению судей в знак протеста против решения министра юстиции Ярива Левина пригласить на заседание экспертов для консультации и предоставления их мнения.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, все прибывшие на заседание эксперты представляют правый спектр политики – это профессор Талия Эйнхорн, профессор Ави Дискин, депутат Кнессета Симха Ротман, доктор Шуки Сегев и профессор Гиди Сапир. При этом подчеркивается, что комиссия пригласила также экспертов, придерживающихся левых позиций, однако те отказались явиться.

Комиссия по назначению судей собралась в четверг, 12 декабря, по требованию БАГАЦа, поставившего, что Ярив Левин обязан созвать комиссию для выбора постоянного председателя БАГАЦа. Левин медлил с этим решением, однако в конечном счете он был вынужден уступить.

Ярив Левин также сообщил о намерении провести голосование комиссии по его предложению о прямой трансляции заседаний комиссии по назначению судей, однако у положительного решения этого вопроса мало шансов, поскольку против прямой трансляции возражают представители оппозиции, представители коллегии адвокатов и представители судей.

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