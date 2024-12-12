Ольга Кравченко призналась, что лгала под присягой на суде против Романа Задорова

Фигурантка дела об убийстве Таир Рады Ольга Кравченко дала показания в окружном суде Тель-Авива в рамках рассмотрения иска о клевете, который она подала против своего бывшего бойфренда Адира Хабани, адвоката Романа Задорова Ярома Галеви и авторов сериала-расследования "Тень правды" Ари Пинеса и Йотама Гендельмана. В своем иске Кравченко утверждает, что сериал представил ее в негативном свете и привел к созданию общественного мнения, что именно она убила Таир Раду.

Как сообщает 13 канал ИТВ, во время своего выступления в суде Кравченко призналась, что ранее она неоднократно лгала, в том числе в суде против Романа Задорова, который был обвинен в убийстве Таир и провел в тюрьме 15 лет.

"Раньше я любила врать, это было забавно", – заявила Кравченко, выступая со свидетельской трибуны. Ей задали вопрос, лгала ли она в суде против Романа Задорова, и она ответила: "Да".

В ходе слушания защита с разрешения матери Таир Иланы Рады предъявила Ольге фотографию перерезанного горла Таир, эта фотография никогда ранее не демонстрировалась и не публиковалась. Фотография соответствовала показаниям бывшего партнера Ольги Кравченко Адира Хабани, который описывал конкретные детали о разрезе на шее девочки, рассказанные ему Ольгой. Описание совпало вплоть до конкретных деталей.

Кравченко утверждала, что Хабани рассказал об этом, поскольку он видел фотографию ранее и узнал детали из публикаций в СМИ, однако после того, как судья настояла на вопросе, Кравченко признала, что узнать эти детали из какого-либо источника было невозможно.

Судебный процесс по иску о клевете, поданному Ольгой Кравченко, начался в апреле 2023 года. Илана Рада, присутствовавшая на суде, заявила, что будет добиваться проведения повторного расследования с тем, чтобы был найден настоящий убийца ее дочери. В июне 2023 года Илана Рада подала апелляцию на закрытие дела против Ольги Кравченко.

6 декабря 2006 года в школе "Нофей Голан" в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада. Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений было найдено в школьном туалете. В ее убийстве был обвинен Роман Задоров, работавший в школе. 30 марта 2023 года Задоров был оправдан в связи с "обоснованными сомнениями".

Документальный сериал "Тень истины", посвященный делу об убийстве Таир Рады, впервые был показан на 8-м канале кабельного телевидения весной 2006 года. В 4-й серии было показано свидетельство А. (Адира Хабани), бывшего друга Кравченко, который утверждал, что именно она и является убийцей девочки. По словам мужчины, в день гибели Рады Ольга позвонила ему на работу и сообщила, что "скоро здесь начнется большой балаган". В тот же день, по словам А., она показала ему одежду, парик и нож, пропитанные кровью.

После выхода этого фильма Кравченко, которую не называли в нем по фамилии, подала иск о клевете против своего бывшего сожителя. При этом прокуратура заявила, что все, о чем говорилось в фильме, было изучено полицией еще в 2012 году и отвергнуто, следствие пришло к выводу, что Кравченко не имеет отношения к убийству девочки.