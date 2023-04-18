Суд начал рассмотрение иска Ольги Кравченко к создателям сериала "Тень правды" и адвокату Задорова

Во вторник, 18 апреля, в окружном суде Тель-Авива начато рассмотрение иска о клевете, поданного Ольгой Кравченко против создателей сериала-расследования "Тень правды" и адвоката Романа Задорова Йорама Леви.

Сайт "Мако"

пишет, что на заседание суда Ольга Кравченко пришла в сопровождении адвоката Амира Титоновича и своей подруги Орталь Бен-Даян. Перед началом суда Кравченко заявила журналистам, что она уже перестала бояться и рада началу суда по ее иску. Она также обратилась к прокуратуре с просьбой предъявить обвинения Адиру Хабани, ее бывшему сожителю.

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На суде присутствовала мать Таир Рады, девочки, в убийстве которой обвинили Кравченко авторы сериала "Тень правды". Она заявила, что она будет добиваться проведения повторного расследования с тем, чтобы был найден настоящий убийца ее дочери.

6 декабря 2006 года в школе "Нофей Голан" в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада. Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений было найдено в школьном туалете. В ее убийстве был обвинен Роман Задоров, работавший в школе. 30 марта Задоров был оправдан в связи с "обоснованными сомнениями".

Документальный сериал "Тень истины", посвященный делу об убийстве Таир Рады, впервые был показан на 8-м канале кабельного телевидения весной 2006 года. В 4-й серии было показано свидетельство А., бывшего друга Кравченко, который утверждал, что именно она и является убийцей девочки. По словам мужчины, в день гибели Рады Ольга позвонила ему на работу и сообщила, что "скоро здесь начнется большой балаган". В тот же день, по словам А., она показала ему одежду, парик и нож, пропитанные кровью.

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После выхода этого фильма Кравченко, которую не называли в нем по фамилии, подала иск о клевете против своего бывшего сожителя. При этом прокуратура заявила, что все, о чем говорилось в фильме, было изучено полицией еще в 2012 году и отвергнуто, следствие пришло к выводу, что Кравченко не имеет отношения к убийству девочки.