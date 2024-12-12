x
12 декабря 2024
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2024
|
12 декабря 2024
|
последняя новость: 11:25
12 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме прошла встреча Нетаниягу и Салливана

время публикации: 12 декабря 2024 г., 11:14 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:18
В Иерусалиме прошла встреча Нетаниягу и Салливана
Фото: Амос Бен Гершом, GPO

В четверг, 12 декабря, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с советником по национальной безопасности США Джеком Салливаном.

Беседа проходила как с глазу на глаз, так и в расширенном формате – с присутствием министра обороны, министра иностранных дел, глав силовых структур Израиля.

Судя по имеющимся данным, обсуждалась возможная сделка с ХАМАСом, в рамках которой могут быть освобождены некоторые заложники, удерживаемые более 14 месяцев террористами в Газе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 декабря 2024

WSJ: ХАМАС согласился на временное присутствие ЦАХАЛа в Газе, соглашение возможно в ближайшие дни