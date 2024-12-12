В Иерусалиме прошла встреча Нетаниягу и Салливана
время публикации: 12 декабря 2024 г., 11:14 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:18
В четверг, 12 декабря, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с советником по национальной безопасности США Джеком Салливаном.
Беседа проходила как с глазу на глаз, так и в расширенном формате – с присутствием министра обороны, министра иностранных дел, глав силовых структур Израиля.
Судя по имеющимся данным, обсуждалась возможная сделка с ХАМАСом, в рамках которой могут быть освобождены некоторые заложники, удерживаемые более 14 месяцев террористами в Газе.