WSJ: ХАМАС согласился на временное присутствие ЦАХАЛа в Газе, соглашение возможно в ближайшие дни

Представители террористической организации ХАМАС сообщили посредникам по переговорам, что согласны на то, чтобы силы ЦАХАЛа временно оставались в Газе после прекращения боевых действий. Кроме того, ХАМАС передал список заложников, в котором есть и граждане США, которых террористы готовы освободить в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Как отмечается в статье The Wall Street Journal (автор Саммер Саид), эти уступки со стороны ХАМАСа вселяют надежду на соглашение, которое позволило бы освободить некоторых заложников в течение ближайших нескольких дней.

"Новый план, предложенный Каиром и поддержанный США, направлен на развитие импульса, созданного прекращением огня в Ливане, достигнутым в ноябре, которое в целом соблюдается, несмотря на то, что и Израиль, и "Хизбалла" обвиняют друг друга в нарушениях", – пишет WSJ.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу отказался от комментариев.

Прогресс в достижении соглашения наступил после того, как египетская делегация посетила Израиль в конце ноября, и после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что на Ближнем Востоке наступит "адская расплата", если заложники не будут освобождены до его вступления в должность в январе.

В рамках последнего предложения Израиль и ХАМАС рассматривают 60-дневный период прекращения огня, в течение которого, по словам посредников, будут освобождены до 30 заложников, удерживаемых в Газе, включая граждан США. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных и позволит, чтобы в Газу поступало больше гуманитарной помощи, заявили посредники.

Израильские переговорщики в настоящее время настаивают на освобождении большего количества заложников на начальном этапе прекращения огня, но согласились на то, что силы ЦАХАЛа постепенно уйдут из "Филадельфийского коридора" на границе Египта и Газы. В то же время власти Израиля настаивают на временном сохранении присутствия ЦАХАЛа в Газе – в северной части сектора и на "оси Нецарим" в центре сектора. И, судя по публикации WSJ, ХАМАС на такой вариант согласен.