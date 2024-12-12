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Израиль

Парагвай во второй раз торжественно открыл свое посольство в Иерусалиме

Правительство
Иерусалим
время публикации: 12 декабря 2024 г., 23:37 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 23:37
Парагвай во второй раз торжественно открыл свое посольство в Иерусалиме
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

На Ар-Хоцвим в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства Парагвая. Это южноамериканское государство шесть лет назад переносило свое посольство в израильскую столицу, но спустя всего лишь четыре месяца посольство вновь вернулось в Тель-Авив.

На открытие посольства в Израиль прибыл президент Парагвая Сантьяго Пенья с супругой Летисией Окампос.

На вторичном открытии посольства присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр иностранных дел Гидеон Саар, спикер Кнессета Амир Охана, мэр Иерусалима Моше Лион и посол Парагвая в Израиле Алехандро Рубин.

Участники церемонии перерезали ленточку у входа в посольство, и на косяке входной двери была прикреплена мезуза.

Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии, сказал: "История Израиля – это притча для всех народов. То, что еврейскому народу удалось не только выжить, но и пересечь бурную реку между разрушением и спасением, восстановить здесь свою жизнь, восстановить свою столицу, стать процветающей инновационной силой, это дает надежду и другим народам мира. К народу Парагвая мы относимся с чувством дружбы, с симпатией и большой любовью".

После церемонии Нетаниягу встретился с президентом Пенья в своей канцелярии, после чего они участвовали в торжественном приеме в министерстве иностранных дел, в ходе которого состоялось подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании и двусторонних соглашений.

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