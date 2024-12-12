ЦАХАЛ подтвердил: террорист-убийца сдался в районе Бейт-Лехема

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в результате совместной операции военных, полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) в районе Бейт-Лехема сдался террорист, совершивший накануне теракт к югу от Иерусалима, в районе перекрестка Аль-Хадэр.

Поздно вечером 11 декабря на 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала (к югу от Иерусалима), террорист обстрелял израильский автобус, ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. Несмотря на то, что в автобусе находились раненые, водитель продолжил движение до КПП "Менарот", где его ждали "скорые". Террорист скрылся.

Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате теракта были ранены четыре человека, из них двое, 12-летний ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения. Состояние ребенка тяжелое (пуля ему попала в шею), ранение женщины средней тяжести, они доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Еще два человека получили порезы разлетевшимися осколками стекол.

Позднее врачи больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что спасти ребенка им не удалось, мальчик скончался.

Разрешено к публикации имя мальчика, убитого террористом на 60-й трассе к югу от Иерусалима. Это 12-летний Йегошуа Аарон Тувия Симха.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что автобус следовал по маршруту номер 291 из Бейтар-Илита в Иерусалим. В него попали 23 пули.

Палестинские источники сообщили, что террорист попытался сдаться палестинским службам безопасности в Бейт-Лехеме, но они передали его израильским военным. ЦАХАЛ эту информацию не подтверждает.

Некоторые СМИ публиковали имя террориста. Однако розыски и следствие продолжались. Не исключено, что террористов было несколько.