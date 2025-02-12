На 2-м шоссе водитель потерял сознание за рулем, повредив несколько машин

На Прибрежном шоссе, на участке между развязками Хоф а-Шарон и Полег, произошло ЧП: водитель легкового автомобиля потерял сознание за рулем, его машина продолжила движение и повредила несколько других автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель потерял сознание, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем. Ему около 70 лет. Бригада "скорой" проводит реанимационные мероприятия на месте.

Позднее служба МАДА передала, что мужчина доставлен в критическом состоянии в больницу "Ланиадо" в Нетании.