На 2-м шоссе водитель потерял сознание за рулем, повредив несколько машин
время публикации: 12 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 21:28
На Прибрежном шоссе, на участке между развязками Хоф а-Шарон и Полег, произошло ЧП: водитель легкового автомобиля потерял сознание за рулем, его машина продолжила движение и повредила несколько других автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель потерял сознание, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем. Ему около 70 лет. Бригада "скорой" проводит реанимационные мероприятия на месте.
Позднее служба МАДА передала, что мужчина доставлен в критическом состоянии в больницу "Ланиадо" в Нетании.
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