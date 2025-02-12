x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 21:18
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На 2-м шоссе водитель потерял сознание за рулем, повредив несколько машин

ДТП
время публикации: 12 февраля 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 21:28
На 2-м шоссе водитель потерял сознание за рулем, повредив несколько машин
Yonatan Sindel/Flash90

На Прибрежном шоссе, на участке между развязками Хоф а-Шарон и Полег, произошло ЧП: водитель легкового автомобиля потерял сознание за рулем, его машина продолжила движение и повредила несколько других автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель потерял сознание, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем. Ему около 70 лет. Бригада "скорой" проводит реанимационные мероприятия на месте.

Позднее служба МАДА передала, что мужчина доставлен в критическом состоянии в больницу "Ланиадо" в Нетании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

ДТП в Рамат-Гане, тяжело травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

В ДТП на 443-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Возле поселка Хура в Негеве грузовик сбил пешехода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

ДТП в Негеве, погиб молодой мужчина