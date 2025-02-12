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Израиль

СМИ: ЦАХАЛ останется в Ливане до окончания Рамадана

Операция "Стрелы севера"
США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 12 февраля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 19:59
СМИ: ЦАХАЛ останется в Ливане до окончания Рамадана
Flash90/Ayal Margolin

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на свои источники, что Израиль и Ливан пришли к соглашению о продлении нынешнего этапа соглашения о прекращении огня до окончания Рамадана и праздника Ид аль-Фитр.

Достигнутое соглашение позволит Израилю сохранить присутствие своих сил в некоторых районах Ливана, в том числе в "восточном секторе".

По данным источника "Аль-Хадат", спикер парламента Ливана Набих Берри согласовал с "Хизбаллой" продление соглашения во второй раз. Израиль обязался в ближайшие дни начать постепенный вывод сил из южного Ливана, но не согласился прекратить ликвидации в Ливане в случае нарушений со стороны "Хизбаллы".

Официальный ливанский источник в интервью ливанскому телеканалу LBCI опроверг эти сообщения.

При этом журналист "Кан" Зеэв Кам сообщил, что Израиль получил согласие США на сохранение военного присутствия в некоторых точках южного Ливана после намеченной даты вывода основных сил ЦАХАЛа.

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