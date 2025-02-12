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Израиль

Действия ЦАХАЛа в северной Самарии: в Нур аш-Шамсе ранен боец "Маглан"

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 февраля 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 14:16
Действия ЦАХАЛа в северной Самарии: в Нур аш-Шамсе ранен боец "Маглан"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Службы безопасности продолжают антитеррористическую операцию в северной Самарии, уничтожая террористическую инфраструктуру и изымая оружие и боеприпасы. В Нур аш-Шамсе бойцы подразделения "Маглан" столкнулись с террористами, которые открыли по ним огонь.

Бойцы ликвидировали одного из террористов, продолжая преследование остальных. У ликвидированного боевика обнаружена винтовка М-16, магазины к ней и дополнительное военное снаряжение.

Во время перестрелки с террористами боец "Маглан" получил ранения средней тяжести, он эвакуирован в больницу для получения медицинской помощи, его семья уведомлена.

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