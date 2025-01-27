Полиция закрыла "отель для нелегалов" в Яффо, 17 человек задержаны
время публикации: 27 января 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 18:22
Сотрудники полиции Тель-Авивского округа обнаружили действующий в Яффо "отель для нелегалов": здание было поделено на 10 квартир, в которых проживали палестинцы, не имевшие разрешений на пребывание в Израиле.
После проверки, проведенной сотрудниками полиции и бойцами отдела ЯСАМ были задержаны 17 подозреваемых, здание было закрыто для использования на 30 дней указом руководителя полиции Тель-Авива.
Полиция будет принимать юридические меры для конфискации "отеля" у его владельца в соответствии с законом, ужесточающим наказание за предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам.
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