Утверждено назначение Эяля Замира на должность начальника генштаба ЦАХАЛа
Комиссия по назначению высокопоставленных чиновников утвердила кандидатуру Эяля Замира на должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа.
После утверждения назначения министр обороны Исраэль Кац официально объявил о назначении Замира на должность. Окончательное утверждение назначения ожидается на ближайшем заседании правительства.
Эяль Замир, занимающий в настоящий момент должность генерального директора министерства обороны, сменит на посту начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви. Смена начальников генштаба ЦАХАЛа ожидается 6 марта.
1 февраля Канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац достигли соглашения о назначении генерального директора министерства обороны Эяля Замира следующим начальником Генерального штаба ЦАХАЛа.
Эяль Замир родился в Эйлате в 1966 году. В 1984 году был призван в танковые войска. Командовал седьмой танковой бригадой, занимал посты военного секретаря главы правительства, командующего Южным военным округом, заместителя начальника Генштаба.
Обладатель первой степени Тель-Авивского университета и второй степени по политологии Хайфского университета. Выпускник колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа. Женат, отец троих детей. Старший сын и средняя дочь стали офицерами.
Замир – первый за несколько десятилетий представитель танковых войск, которому предстоит возглавить Генштаб. Предыдущим танкистом на этой должности был генерал-лейтенант Давид Элазар (Дадо), коммандовавший ЦАХАЛом в Войне Судного дня 1973 года.
Замир занимал должность заместителя начальника Генштаба до того, как на нее был назначен Герци А-Леви. Именно Замир и А-Леви боролись за должность следующего начальника Генштаба ЦАХАЛа. В итоге бывший министр обороны Бени Ганц назначил на эту должность А-Леви. Ранее Эяль Замир занимал должность военного секретаря главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу.
Ранее канцелярия министра обороны сообщала, что Исраэль Кац в рамках назначения нового, 24-го, начальника Генштаба начинает проводить собеседования с кандидатами. На встречу с ним были приглашены трое: заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам; гендиректор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир; генерал-майор Тамир Ядай, два месяца назад покинувший пост главы командования сухопутными войсками.
Напомним: 21 января начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об уходе с поста 6 марта 2025 года, признавая личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года.