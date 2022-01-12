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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 19:46

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

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ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом Мухаммада Джерадата, одного из террористов, принимавших участие в осуществлении теракта, в результате которого был убит Йегуда Диментман.

Сообщение о намерении разрушить дом еще одного террориста Махмуда Джерадата было передано ранее.

Теракт, в результате которого был убит Иегуда Диментман, совершен 16 декабря неподалеку от того места, где находится йешива Хомеш. В результате теракта были ранены два человека.

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