ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом Мухаммада Джерадата, одного из террористов, принимавших участие в осуществлении теракта, в результате которого был убит Йегуда Диментман.

Сообщение о намерении разрушить дом еще одного террориста Махмуда Джерадата было передано ранее.

Теракт, в результате которого был убит Иегуда Диментман, совершен 16 декабря неподалеку от того места, где находится йешива Хомеш. В результате теракта были ранены два человека.