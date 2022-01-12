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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2022 г., 18:35

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Ноа Криаф из Нетании

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Внимание, розыск: пропала 15-летняя Ноа Криаф из Нетании

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней жительницы Нетании Ноа Криаф. В последний раз девочку видели 4 января, и с тех пор связь с ней утеряна.

Время от времени она появляется в районе Петах-Тиквы, Бней Брака и Тель-Авива.

Приметы разыскиваемой: худощавое телосложение, рост 160 см, карие глаза, шатенка. Одета в свитер черно-серого цвета с надписью Nike, синие джинсы, обута в кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ноа Криаф просят позвонить в управление полиции Нетании по телефону 09-8864444 или в дсипетчерскую службу полиции по телефону 100.


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