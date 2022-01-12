В комиссии по расследованию обстоятельств бегства террористов начался допрос главы ШАБАС Кэти Пери

На заседании комиссии, расследовавшей обстоятельства побега шести террористов из тюрьмы "Гильбоа" начался допрос главы службы охраны тюрем генерал-лейтенанта Кэти Пери.

В начале своего выступления перед комиссией она заявила, что побег террористов из тюрьмы был серьезным провалом. Помимо этого, глава Управления охраны тюрем заявила, что возглавила организацию после того, как долгое время там не было постоянного руководителя, что причинило большой ущерб работе управления.

"По сути дела, четыре года у Управления не было руководителя, и это причинило ему большой ущерб. После того, как я была назначена на должность, четыре генерала ушли в отставку, а 30 должностей были вакантными", - добавила она.

Правительственная комиссия проверяет обстоятельств побега 6 сентября 2021 года шести заключенных, осужденных за терроризм, из тюрьмы "Гильбоа". В ноябре начальник тюрьмы "Гильбоа" Фреди Бен Шитрит, выступая перед комиссией, отмечал, что начальник Управления тюрем Кэти Пери с самого начала обвиняла лично его в провале после побега заключенных, и что она обратилась к министру внутренней безопасности Омеру Бар Леву с просьбой об увольнении начальника тюрьмы еще до завершения расследования. "Она искала козла отпущения", – заявил Бен Шитрит, посетовавший на то, что это был очень тяжелый период для него и его семьи.

8 ноября начались судебные слушания по делу о побеге 6 сентября 2021 года шести заключенных, осужденных за терроризм, из тюрьмы "Гильбоа". Перед судом также предстали двое жителей Дженина, помогавших беглецам.

3 октября прокуратура Северного округа подала обвинительное заключение в мировой суд Нацерета. Обвиняемыми являются Захария Зубейди, Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадар.

В обвинительном заключении сказано, что в конце 2020 года Махмуд Арда принял решение прорыть туннель из камеры с целью совершения побега. В марте 2021 года он рассказал о плане побега своему двоюродному брату Мухаммаду Арде. Туннель рыли с конца 2020 года в душевой комнате. Заключенные ежедневно снимали мраморную плиту под раковиной, вынимали грунт и ставили плиту на место. Захарии Зубейди предложили бежать уже когда работы по прокладке туннеля подходили к концу, инициаторы побега рассчитывали, что его статус и связи в палестинской администрации помогут им избежать повторного ареста и выдачи властями ПА. 5 сентября Зубейди добился переводу в камеру, где был вырыт туннель. В ночь на 6 сентября шестеро заключенных, имевших при себе сменную одежду, еду и радиоприемники, совершили побег. О побеге стало известно примерно через полтора часа, говорится в тексте обвинения.

10-11 сентября были задержаны Захария Зубейди, Мухаммад Арда, Яакуб Кадари и Махмуд Арда. В ночь на 19 сентября в районе Дженина военными были задержаны Айхам Камамджи и Мунадель Инфиат.

За что сидят эти заключенные

1. Захария Зубейди (45 лет, из Дженина), также известный как "шериф Дженина". Считался одним из самых молодых лидеров боевиков партии ФАТХ. Его "карьерный взлет" был связан с организацией сопротивления израильским военным во время операции "Защитная стена" в апреле 2002 года. Сидел в израильской тюрьме несколько раз. Вновь был арестован израильскими спецслужбами в феврале 2019 года. Зубейди были предъявлены обвинения по 24 пунктам в подготовке терактов.

2. Махмуд Абдулла Арда (45 лет, из Арабы, около Дженина) был организатором побега. Он входил в руководство организации заключенных, объединяющей активистов "Исламского джихада". Махмуд был арестован в 1992 году за участие в первой интифаде, через 41 месяц был освобожден по "соглашениям Осло". В 1996 году, менее чем через год после освобождения, он был снова арестован и приговорен к пожизненному заключению и еще 15 годам за участие в террористической деятельности, которая привела к гибели израильских солдат. В 2014 году он предпринимал попытку побега через туннель вместе с еще одним участником нынешнего побега Яакубом Кадари.

3. Мухаммад Касем Ахмад Арда (39 лет, из Арабы, около Дженина), младший брат Махмуда. Отбывал три пожизненных заключения с 2002 года и еще 20 лет за убийства израильтян и членство в террористической организации. Он был арестован в Рамалле, где создал террористическую ячейку джихадистов после освобождения из тюрьмы Палестинской автономии. В ноябре 2001 года он был причастен к организации теракта-самоубийства в автобусе в Вади Ара, в результате которого погибли трое израильтян (29.11.2001 Гуш Шмуэль, пригород Хадеры, автобус №832; 3 погибших, 10 раненых).

5. Айхам Фуад Наиф Камамджи (35 лет). Отбывает тюремный срок с 2006 года за пособничество в похищении и убийстве 18-летнего Элиягу Ашери из Итамара. Активист "Исламского джихада".

6. Мунадель Яакуб Абд аль-Агбар Инфиат (25 лет). Отбывает тюремный срок с 2019 года за стрельбу и незаконное хранение оружия. Активист "Исламского джихада".