Министр Май Голан, подозреваемая в ДТП, дважды проигнорировала вызов в полицию

Министр по вопросам социального равенства и продвижения статуса женщин Май Голан подозревается в причастности к ДТП в Тель-Авиве, которое произошло в 2020 году.

По информации сайта Ynet, в августе 2020 года Май Голан, в тот период она была депутатом Кнессета, была участницей ДТП в Тель-Авиве. Согласно подозрениям, она задела мотоциклиста, который получил легкие травмы. В больницу пострадавший обратился спустя несколько часов после аварии. Полиция полагала, что правила движения были нарушены Голан.

Корреспондент Ynet Лиор Охана пишет, что спустя два месяца полиция, полагая, что Голан обладает депутатской неприкосновенностью, закрыла дело. Однако после апелляции, поданной пострадавшим, расследование было возобновлено. С этого момента полиция дважды приглашала Голан для беседы, оба раза она под разными предлогами отказывалась. Последний раз, на прошлой неделе, она сообщила, что не сможет прийти из-за "слишком плотного расписания".

Представитель полиции сообщил Ynet, что следственные органы намерены просить прокуратуру пригласить министра для дачи показаний.