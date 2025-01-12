Ультраортодоксы предъявили ультиматум коалиции
время публикации: 12 января 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 13:41
В "Яадут а-Тора" сообщили руководству коалиции, на каких условиях поддержат компромиссный проект Левина-Саара.
Как сообщает "Кан", в партии ашкеназских ультраортодоксов готовы проголосовать за первую часть проекта касающуюся изменения состава комиссии по назначению судей.
В то же время, голосование за вторую часть – Основной закон о законодательстве – обусловлен утверждением закона о призыве.
14 января министр обороны Исраэль Кац представит комиссии Кнессета по законодательству принципы закона о призыве, в той форме, в которой правительство хочет его утвердить.
Позиция "Яадут а-Тора" по этому вопросу неизвестна.