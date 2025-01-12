Проект Левина-Саара: реакции и перспективы

В политической системе продолжается обсуждение проекта изменения состава комиссии по назначению судей, представленного министром юстиции Яривом Левином и министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

Как пишет Анна Барская в газете "Маарив", вечером 12 января бывший министр Изхар Шай и бригадный генерал запаса Деди Симхи встретятся с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и обсудят перспективы продвижения проекта, инициаторами которого являются.

Ранее сообщалось, что уже 13 января начнется обсуждение в комиссии Кнессета по законодательству . Законопроект по изменению состава комиссии Кнессета, утвержденный в 2023 году ко второму и третьему чтению, будет возвращен в комиссию. Текст его будет изменен, однако существование законопроекта позволяет быстрее продвигать новую инициативу. В политических кругах говорят о том, что Левин и Саар намерены завершить утверждение соответствующих законов до конца февраля.

Сам Ярив Левин опубликовал запись в социальной сети Facebook, в которой пояснил, почему согласился на компромисс.

"Я понимаю доводы тех, кто возражает против нашего предложения, они хотели большего. Я тоже считаю, что мое изначальное предложение было лучше. Но у этого предложения не было большинства в Кнессете, и мне надо было ответить на вопрос – какова альтернатива", – заявил Левин.

В оппозиции нет единого мнения по поводу отношения к проекту Левина-Саара. Глава "Махане Мамлахти" Бен Ганц заявил, что готов к переговорам, при условии, что будет избран глава Верховного суда (это должно произойти не позднее 16 января), коалиция согласится на детальное обсуждение проекта и не станет настаивать на его утверждении в изначальной форме, а также будут отменены все инициативы, которые Ганц назвал "разрушающими демократию".

В то же время, глава партии "Демократим" Яир Голан осудил согласие Ганца на переговоры. "Не ведут переговоры с тем, кто вас обокрал семь раз, тем более, когда темой переговоров является часть похищенного. Нет никакого смысла вести с этим правительством переговоры о юридической реформе, которая никому не нужна", – заявил Голан.

Ранее глава оппозиции Яир Лапид заявил, что прокомментирует предложения Левина-Саара только после того, как будет избран глава Верховного суда.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Предложенный компромисс по юридической реформе не решит проблему. Существует только один выход из кризиса: принятие конституции Государства Израиль. Все остальное – просто латание старого порванного одеяла".