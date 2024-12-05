Ультрарелигиозные партии угрожают роспуском Кнессета на фоне закона о призыве

Кризис вокруг закона о призыве молодых "харедим" в армию вновь набирает обороты: представители ультрарелигиозных партий потребовали неограниченную отсрочку от призыва по желанию для всех учащихся ешив, угрожая в случае невыполнения их требований роспуском Кнессета.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", несмотря на то, что министр обороны Исраэль Кац разрешил прямые переговоры между представителями ультраортодоксальных партий и юридическим советником минобороны, принципиальные разногласия между сторонами могут сорвать цель призыва 4800 "харедим" и поставить правительство под угрозу раскола.

Ультрарелигиозные партии угрожают роспуском Кнессета, если их требования не будут выполнены. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что они передали главе правительства Биньямину Нетаниягу ультиматум: ультраортодоксальные партии намерены одновременно подать два законопроекта, о согласованной схеме призыва и о роспуске Кнессета.

В религиозных партиях выступают против предложения об ограниченной квоте отсрочек от армии, утверждая, что это наносит ущерб свободе изучения Торы. "Не будет никакой ограниченной квоты на получение отсрочки, – цитирует "Исраэль а-Йом" высокопоставленного представителя ультрарелигиозных партий. – Каждый ученик ешивы, если он захочет продолжить обучение, сможет сделать это без ограничений. Кто хочет учиться – будет учиться, и точка".

В начале следующей недели должна состояться решающая встреча между представителем ШАС Арье Атиасом, представителем министерства обороны и юридическим советником. В ультрарелигиозных партиях угрожают распустить правительство и толкнуть страну к выборам, тем самым не позволив Нетаниягу "насладиться приходом Трампа к власти в США".