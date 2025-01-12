Глава Красного Креста прибыла в Израиль для "встречи с пострадавшими в результате войны"

Вечером 12 января председатель международного комитета Красного Креста (ICRC) Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Тель-Авив. В ходе своего пятидневного визита она намерена посетить сектор Газы, а также Иудею и Самарию.

Это второй визит главы ICRC в Израиль после резни 7 октября, первый визит состоялся в декабре 2023 года.

В заявлении организации для СМИ говорится, что "Мирьяна Сполярич-Эггер "намерена встретиться с теми, кто страдает от гуманитарных последствий конфликта". На запрос израильского издания "Давар" из Красного Креста ответили, что Сполярич-Эггер также "планирует встретиться с семьями заложников и общинами, пострадавшими от войны".

После первого визита израильтяне критиковали Красный Крест за то, что его представители не только не добились встречи с заложниками в секторе Газы, но и не смогли доставить им необходимые лекарства и предметы первой необходимости.