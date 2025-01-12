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Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей Нусейрата о предстоящем ударе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 января 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 08:01
ЦАХАЛ предупредил жителей Нусейрата о предстоящем ударе
AP Photo/Mahmoud Illean

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Нусейрата о предстоящем ударе по целям в их районе.

В сообщении говорится, что удары будут нанесены по объектам террористической инфраструктуры, которые использовались для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.

В субботу, 11 января, в 11:02 террористами был обстрелян из района Нусейрата КПП "Керем Шалом".

Согласно источникам в Газе, в ночь на 12 января ЦАХАЛ наносил удары по целям в районе Нусейрата и Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы.

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