ЦАХАЛ предупредил жителей Нусейрата о предстоящем ударе

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Нусейрата о предстоящем ударе по целям в их районе.

В сообщении говорится, что удары будут нанесены по объектам террористической инфраструктуры, которые использовались для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.

В субботу, 11 января, в 11:02 террористами был обстрелян из района Нусейрата КПП "Керем Шалом".

Согласно источникам в Газе, в ночь на 12 января ЦАХАЛ наносил удары по целям в районе Нусейрата и Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы.