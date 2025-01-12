ЦАХАЛ предупредил жителей Нусейрата о предстоящем ударе
время публикации: 12 января 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 08:01
Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Нусейрата о предстоящем ударе по целям в их районе.
В сообщении говорится, что удары будут нанесены по объектам террористической инфраструктуры, которые использовались для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.
В субботу, 11 января, в 11:02 террористами был обстрелян из района Нусейрата КПП "Керем Шалом".
Согласно источникам в Газе, в ночь на 12 января ЦАХАЛ наносил удары по целям в районе Нусейрата и Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы.