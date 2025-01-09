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Израиль

Левин и Саар подадут совместный законопроект о составе комиссии по назначению судей

Гидеон Саар
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 09 января 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 15:56
Левин и Саар подадут совместный законопроект о составе комиссии по назначению судей
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар, в прошлом возглавлявший министерство юстиции, и нынешний министр юстиции Ярив Левин пришли к соглашению о совместном законопроекте по изменению состава комиссии по назначению судей.

Основа изменений – представители Коллегии адвокатов, которые практически всегда были в коалиции с судьями, удаляются из комиссии. Их место займут два адвоката, которые будут избираться депутатами Кнессета – один от коалиции, один от оппозиции.

Таким образом, в состав комиссии войдут два министра, два депутата (один от коалиции, один от оппозиции), два адвоката, трое судей. Для утверждения любого назначения, в том числе в Верховный суд, нужны будут пять голосов из девяти при соблюдении условия, что есть, по меньшей мере, один голос от оппозиции и один голос от коалиции.

Израиль
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