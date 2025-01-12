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Израиль

Подано прокурорское заявление по делу певца Мошико Мора, подозреваемого в изнасиловании

Расследование
Прокуратура
время публикации: 12 января 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 10:54
Адвокат Шломи Малка, представляющий интересы певца Мошико Мора
Avshalom Sassoni/Flash90

Прокуратура объявила о подаче прокурорского заявления по делу против певца Мошико Мора, задержанного по подозрению в изнасиловании. Подача обвинения ожидается на этой неделе, в течение пяти дней.

Ожидается, что на слушании, которое состоится 12 января в мировом суде Ришон-ле-Циона, полиция подаст ходатайство о третьем продлении срока содержания Мора под стражей.

2 января была разрешена к публикации информация о том, что певец, подозреваемый в изнасиловании молодой женщины в Ришон ле-Ционе, – Мошико Мор. Согласно жалобе, поданной женщиной в полицию несколько дней назад, преступление было совершено в квартире, куда она пришла по своей воле. Однако певец принудил ее к интимным отношениям, в том числе – в извращенной форме. К жалобе были приложены медицинские документы.

В ходе допроса Мор заявил, что интимная связь произошла по обоюдному согласию – женщина попросила остаться с ним наедине, секс между ними произошел дважды. Адвокат певца утверждает, что именно женщина и инициировала интимный контакт.

Мошико Мор – уроженец Афулы. В 2013 году он прославился песней "החלום שלך" ("Твоя мечта"), которую прослушали на YouTube более семи миллионов раз. Его дебютный и пока что единственный полноформатный альбом "זאב בודד" ("Одинокий волк") вышел в 2022 году. Среди других хитов Мора – дуэты с Лиором Наркисом ("אחי" и "בנים וגם בנות"), а также с Моше Перецем ("הכל טוב").

Израиль
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