Мошенник покупал товары через MarketPlace, расплачиваясь поддельными купюрами

Государственная прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против 22-летнего Элиягу Капла Мазагнии из Нетании, который находил на MarketPlace в социальной сети Facebook различные дорогостоящие товары, договаривался об их покупке, а при встрече отдавал продавцам поддельные денежные купюры.

По данным обвинительного заключения, Мазагния таким образом приобретал часы и мобильные телефоны, и общий объем мошенничества достиг 90 тысяч шекелей. В некоторых случаях, расплатившись за товары поддельными деньгами, он выставлял эти же товары на продажу.

Обвиняемый находил своих жертв, используя вымышленные имена и разные телефонные номера. Одна из пострадавших, обнаружив, что получила фальшивые купюры, назначила с мошенником встречу, на которой его ожидала полиция, однако Мазагния на эту встречу не явился, а затем угрожал пострадавшей, что причинит ей вред, если она попытается повторить что-то подобное.

Когда полиция пришла в дом обвиняемого с обыском, тот попытался смыть поддельные купюры в унитаз. На момент ареста в доме обвиняемого в Нетании были обнаружеены 53 тысячи шекелей и 4800 долларов поддельными купюрами, а также принтер и 12 sim-карт.

Элиягу Капла Мазагния обвиняется по 19 эпизодам, ему вменяется мошенничество, подделка денег, угрозы и попытка помешать правосудию. Прокуратура попросила продлить срок его содержания под стражей до завершения судебных разбирательств.