Регев и Смотрич предложили субсидировать авиакомпании, но не пришли на заседание

На запланированном на воскресенье, 12 января, заседании правительства, среди прочего, должно было обсуждаться предложение министра транспорта Мири Регев и министра финансов Бецалеля Смотрича о субсидировании выполняющих перелеты в США авиакомпаний.

Как сообщил в своем телеграм-канале политический обозреватель КАН Михаэль Шемеш, таким образом Регев и Смотрич планируют поддержать коммерческое сотрудничество предпринимателей из Израиля с Соединенными Штатами.

Однако проблема заключается в том, что ни Мири Регев, ни Бецалель Смотрич не явились на заседание, на котором должно было обсуждаться их предложение. Из-за их отсутствия вопрос был снят в повестки дня.

Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал это так: "Если они не пришли, значит, это вопрос не срочный".